Роналду установил новый футбольный рекорд

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду у становил новый рекорд. Он стал первым футболистом в истории, забившим 400 голов в топ-5 сильнейших еврочемпионатов.

Свой юбилейный 400-й мяч Криштиану забил в матче чемпионата Италии против "Дженоа". Впрочем, несмотря на гол португальца, "Ювентус" сыграл вничью со счетом 1:1.

Роналду стал автором 84 голов, выступая за "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии. Еще 311 голов он забил в составе мадридского "Реала" на чемпионате Испании.

Дополнили рекордное количество забитых Роналду мячей 5 его успешных ударов в ворота команд противников в составе футбольного клуба "Ювентус" в серии А.