Роналду установил новый футбольный рекорд
20 октября 2018, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду у становил новый рекорд. Он стал первым футболистом в истории, забившим 400 голов в топ-5 сильнейших еврочемпионатов.
Свой юбилейный 400-й мяч Криштиану забил в матче чемпионата Италии против "Дженоа". Впрочем, несмотря на гол португальца, "Ювентус" сыграл вничью со счетом 1:1.
Роналду стал автором 84 голов, выступая за "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии. Еще 311 голов он забил в составе мадридского "Реала" на чемпионате Испании.
Дополнили рекордное количество забитых Роналду мячей 5 его успешных ударов в ворота команд противников в составе футбольного клуба "Ювентус" в серии А.
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