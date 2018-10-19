«Локомотив» уверенно побеждает «Ростов» со счетом 2:1

19 октября в одиннадцатом туре российской Премьер-лиги московский «Локомотив» принимал на своем поле «Ростов», матч проходил в «Черкизово». Главный судья встречи Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

Сентябрь для команды Юрия Семина выдался не слишком удачным — в рамках РПЛ москвичи на выезде проиграли «Краснодару» (1:2) и «Зениту» (3:5), сыграв дома вничью с «Динамо» (1:1), а в Лиге чемпионов стартовали с разгромного поражения от «Фенербахче» (0:3).Под тренером «Локомотива» закачалось кресло, но «железнодорожники» сумели переломить ситуацию, вырвав непростую победу в матче Кубка России с «Балтикой» (3:2), после чего на своем поле победили «Ахмат» (2:0) в рамках РПЛ Октябрь начался с еврокубкового поражения от аутсайдера Бундеслиги «Шальке» (0:1), но в последнем матче «Локомотив» одержал победу над ЦСКА — 1:0. В результате «Локомотив» с 15 очками поднялся на 7-е место. Разница мячей 11-10. Среди травмированных у «красно-зеленых» значатся Федор Смолов, Александр Коломейцев, Мацей Рыбус и Джефферсон Фарфан.

А вот футболисты «Ростова» расположились на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 18 очков. Разница забитых и пропущенных 10-4. В августе и сентябре дончане выдали семиматчевую беспроигрышную серию, в ходе которой, свели вничью три матча подряд в российском первенстве с «Рубином», «Уралом» (по 1:1) и «Уфой» (0:0). В рамках Кубка России дончане на выезде разгромили «Сызрань-2003» со счетом 4:0, после чего на «Открытие Арене» победили московский «Спартак» со счетом 1:0. Но в последнем матче удачная серия ростовчан прервалась домашними поражением от «Оренбурга» со счетом 0:1.

Сегодня игра началась с атак хозяев поля, они захватили центр поля, ростовчане, в свою очередь пытаются установить контроль над мячом, но обеим командам не хватает точности в передачах

Пока дальними забросами играет "Локомотив". Дважды в штрафную гостей отправляли мяч "железнодорожники". Справлялся на выходах Абаев. Интересно, что на выезде в этом сезоне коллектив Валерия Карпина еще никому не проигрывал. А вот дома уже два поражения состоялось. Смогут ли южане набрать очки и сегодня?

К 10 мин. активней выглядит «Локомотив» Конечно же, Станислав Черчесов сегодня на стадионе. Смотрит он за тем, как действуют соперники на футбольном поле. Сегодня есть наставнику нашей сборной на кого посмотреть.

Расслабленными выглядят Сёмин и Карпин на скамейках. Подсказывают они что-то своим подопечным не вставая с места. Думаю, что с каждой минутой на поле и за его пределами будет становиться все жарче.

На 14 мин. Крыховяк бил по воротам ростовчан, но не точно, команды играют очень плотно,но тем не менее 84% владение мячом у Локо и 16% у ростовчан, настрой у «железнодорожников» на победу запредельный, к 19 мин. они просто не дают выйти Ростову в атаку, доминирование «Локомотива» это здорово, но реальных голевых моментов пока не было. На 26 мин. после выброса мяча из-за боковой Антон Миранчук с острого угла забивает гол 1:0 повел «Локомотив» и тут-же на 27 мин. после подачи углового неудачно отбил мяч Гилерме и Ингасон забивает ответный мяч и счет равный 1:1 Вот это футбол пошел у нас. Молчали-молчали команды, и тут выдали сразу два гола в ворота друг друга. Неужели встреча между соперниками впервые за пять лет будет "верховой" .Вот, что такое потеря концентрации внимания в защитных линиях команд.

Игра пошла на встречных курсах и в быстром темпе, по сути мы видим открытую игру и минимум зонного прессинга, такая игра нравится болельщикам она эмоциональна и зрелищна. На 41 мин.классная подача Скопинцева с левого фланга, и Сигурдарсон пытался замкнуть ближнюю штангу в падении, но попросту не попал по мячу, проскользнув далее по газону. 1-й тайм завершился с ничейным результатом.

Во 2-ом тайме характер и тактика игры не изменилась. Миранчук с правого фланга наносил удар в дальний угол. Алексею выстрел явно не удался, и мяч полетел намного выше цели, ростовчане уверенно ведут защиту своих ворот, а москвичи не слезают с ворот ростовчан

На 56 мин. Гилерме спасает свои ворота после опасного рикошета, а на 60 мин. сначала Баринов «ножницами» пробил в ворота ростовчан, голкипер Абаев отбил и Кверкелия добивает мяч в ворота Ростова, счет становится 2:1 в пользу «Локомотива» На 66 мин Ионов вышел один на один с Гилерме, но упустил момент, зпаутался с мячом и защитники сняли напряжение.

К 75 мин.«Локомотив» контролирует мяч, ростовчане играют на контратаках, но все без ворот, игра сместилась к центру поля, игроки начали уставать, терять концентрацию внимания и болельщики не без основания ждут еще красивых голевых моментов .На 86 мин. Алексей Миранчук вышел один на голкипера Абаева и пробил мимо в 5 метрах от ворот Ростовчане пытаются отыграться, спасти игру, но навал успеха не приносит, звучит финальный свисток , «Локомотив» побеждает со счетом 2:1