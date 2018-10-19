ФК "Зенит" готов взять на поруки Кокорина
19 октября 2018, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]
Футбольный клуб "Зенит" готов взять на поруки Александра Кокорина, арестованного после драки в Москве 8 октября. Главный тренер "Зенита" лично поручился за нападающего.
В пятницу, 19 октября, Мосгорсуд отказался освобождать полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла из СИЗО. Подозреваемые в избиении чиновников и водителя пробудут под арестом до 8 декабря. Выступая перед судом, Кокорин расплакался.
До суда "Зенит" передал в суд ходатайство о смягчении меры пресечения нападающему клуба. Его подписали президент "Зенита" Сергей Фурсенко, Сергей Семак и игроки клуба - всего 24 подписи. Они попросили отпустить Кокорина из СИЗО и поместить под домашний арест.
Наставник "Зенита" считает, что Кокорин и Мамаев должны понести наказание, но оно должно быть справедливым.
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