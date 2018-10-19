Футбольный клуб "Зенит" готов взять на поруки Александра Кокорина, арестованного после драки в Москве 8 октября. Главный тренер "Зенита" лично поручился за нападающего. Суд отказался освободить футболиста Александра Кокорина из СИЗО

В пятницу, 19 октября, Мосгорсуд отказался освобождать полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла из СИЗО. Подозреваемые в избиении чиновников и водителя пробудут под арестом до 8 декабря. Выступая перед судом, Кокорин расплакался.

До суда "Зенит" передал в суд ходатайство о смягчении меры пресечения нападающему клуба. Его подписали президент "Зенита" Сергей Фурсенко, Сергей Семак и игроки клуба - всего 24 подписи. Они попросили отпустить Кокорина из СИЗО и поместить под домашний арест.

Наставник "Зенита" считает, что Кокорин и Мамаев должны понести наказание, но оно должно быть справедливым.