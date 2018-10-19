"Анжи" терпит первое поражение на своем поле от ЦСКА со счетом 0:2

19 октября прошла встреча команд Анжи и ЦСКА в рамках одиннадцатого тура российской Премьер-лиги. Игра проходила в Каспийске на стадионе Анжи Арена. Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

Ранее махачкалинский клуб выступал за то, чтобы поменяться с соперником кругами и провести предстоящий матч в Москве. Такое желание было продиктовано экономическими соображениями, поскольку команда из-за катастрофической нехватки денег экономит на всем, в том числе и на перелетах. ЦСКА был готов пойти навстречу "Анжи", учитывая, что впереди у армейцев непростой выезд в Рим на матч Лиги чемпионов, однако руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) не дало разрешение.

Генеральный ди⁠ректор "Анжи" Олег Флегонтов сообщил ТАСС, что клуб не смог начать процесс погашения долгов. Однако позже игроки решили игру не бойкотировать. Тем более, ранее было объявлено, что первый удар по мячу в матче нанесет защитивший титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, за которого в бою ирландцем с Конором Макгрегором болел весь Дагестан.

"Анжи" не самая сильная команда. В этом сезоне команда из десяти прошедших игр смогла лишь трижды выиграть, обыграв Динамо Москва, Урал и "Зенит", победа над "Зенитом" была в какой – то мере удивительной." Анжи " - не предсказуемая команда, их игра не понятно от чего зависит. "Анжи" не плохо играют в защите, но игры в нападении им явно недостаточно. Сейчас футбольный клуб Анжи расположился на двенадцатом из шестнадцати мест в турнирной таблице.

ЦСКА занимает шестую строку в турнирной таблице. За десять игр они четыре раза выиграли, четыре раза сыграли в ничью и всего два раза проиграли московскому Локомотиву и Ростову. Забили четырнадцать мячей и пропустили пять мячей в свои ворота.

Первая игра 11-ого тура началась в Каспийске позиционными атаками армейцев, они пытаются растянуть защитные ряды махачкалинцев, прижать их к воротам, постепенно игра успокоилась и махачкалинцы проводят ряд контратак без ударов по воротам.

Мяч контролируют армейцы, но создать опасность у ворот Анжи не удается, а контратаки хозяев поля страдают неточностью паса, большое территориальное преимущество у ЦСКА, махачкалинцы ждут ошибку гостей, играют спокойно, а армейцы пока без успеха продолжают осаду ворот хозяев поля, подают несколько угловых, но и они не принесли результата..На 24 мин. Влашич пробил издали , но неточно, пока команды играют без ворот.

На 30 мин. попытался пробить Чалов, но удар без труда забрал голкипер Дюпин. На 31 мин. армейцы поймали Анжи на выходе из своей штрафной , мяч попал к Влашичу и он точно направляет мяч в угол — 0:1 вперед вышли армейцы.Гости продолжают атаковать, много передач, поиск свободных зон, но хозяева после забитого гола большими силами отошли к своим воротам.

На 36 мин. штрафной заработали хозяева поля, бил Кулик, но Акинфеев отбил мяч из угла своих ворот. В дальнейшем беспрерывно атаковали армейцы, в медленном темпе, много передач, но до ударов по воротам больше дело не доходит. На этом 1-й тайм с большим преимуществом в инициативе армейцев завершился.

Во втором тайме доминирование игроков ЦСКА продолжилось, хозяева не могут выйти из обороны в атаку, армейцы ведут очень активный прессинг, только на 51 мин. хозяевам удалось выйти на ударную позицию и пробить по воротам Акинфеева и прямо ему в руки -зто Савичев с 25 метров тренировал Игоря. Армейцы пытаются растянуть эшелонированную защиту хозяев, но много борьбы, остановок в игре и потеряно движение, динамика в действиях игроков ЦСКА, а хозяева поля отбиваются, они беспомощно смотрятся в атаке, по центру не получается, а фланги совсем выключены из игры.

На 72 мин. зрячую передачу сделал Фернандес на Чалова и тот увеличивает счет до 0:2 в пользу ЦСКА, во 2-ом тайме очень активен Фернандес и это сказалось на результате. В концовке игры стало много грубых нарушений правил, посыпались желтые карточки и армейцы стали играть на удержание счета, оттянулись большими силами к своим воротам.

Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго ни одной из команд забрать себе мяч. В компенсированное время игрок Анжи Понсе попадает в штангу и звучит финальный свисток, зафиксировавший победу ЦСКА со счетом 0:2.

Хороший матч показали армейцы, сбалансированность во всех компонентах игры, ЦСКА одерживает заслуженную победу и выходит на 3-е место в турнирной таблице. Хозяева так и не смогли взяться за дело. Всё очень плохо у команды из Дагестана.