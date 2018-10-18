«Матч ТВ» запускает проект о травмированных футболистах

26 октября в 11:00 на «Матч ТВ» состоится показ премьерного выпуска документального цикла, посвященного проблеме футбольного травматизма. Главными героями первой серии цикла «ФутБОЛЬНО» станут Самуэль Жиго и Давид Юрченко.

Травмы – это неотъемлемая часть футбола. Зачастую, футболисты, которые проходят восстановление после травмы, надолго выпадают из поля зрения болельщиков. Документальный цикл «ФутБОЛЬНО» расскажет зрителям самым подробным образом не только о том, как футболисты получают травмы, лечатся и проходят реабилитацию, но и покажет процесс их восстановления в режиме регулярного мониторинга. В каждом выпуске будет прослеживаться история двух главных героев. У одного из них будет тяжелая травма, у его коллеги – менее серьезная. Об этом сообщает пресс-служба "Матч ТВ".

Героями первой серии станут футболисты Самуэль Жиго и Давид Юрченко. Центральный защитник московского «Спартака» получил травму в первом тайме матча против питерского «Зенита» в начале сентября. Жиго покинул стадион на костылях, а последовавшее медицинское обследование подтвердило худшие опасения - у футболиста полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

У голкипера «Енисея» Юрченко травма колена - менее проблемная, но, чтобы вернуться на поле ему требуется не меньше месяца. Давид получил травму в середине сентября в матче 7-го тура РПЛ против «Рубина». 32-летнему вратарю была успешно проведена операция в клинике города Регенсбурга, в 150 км от Мюнхена.

Зрителей премьерного выпуска нового проекта «ФутБОЛЬНО» ждёт полная эмоций история борьбы с постигшим спортсменов недугом. Итальянский хирург Пьер Мариани, который уже более 40 лет специализируется на операциях колена, сообщит зрителям эксклюзивные подробности перенесенной Самуэлем Жиго операции и оценит перспективы реабилитации футболиста.