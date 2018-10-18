«Матч ТВ» расскажет о футбольной династии Шустиковых

24 октября в 18:40 на «Матч ТВ» выйдет премьерный выпуск проекта «Ген победы». Цикл документальных фильмов посвящен знаменитым спортивным династиям России. Первая серия расскажет о футбольной династии Шустиковых.



Документальный цикл из восьми 24-минутных выпусков ставит целью познакомить зрителей с тем, как отцы, добившиеся высот в большом спорте или в тренерской работе, передавали свой опыт детям, воспитывали таких же знаменитых спортсменов и тренеров. Премьерный выпуск посвящен легендарной семье футболистов Шустиковых, сообщает пресс-служба "Матч ТВ".

Бывший игрок молодежной сборной России, 29-летний Сергей Шустиков - футболист в третьем поколении. Его дед Виктор Михайлович Шустиков играл за «Торпедо» под номером «6» с капитанской повязкой на руке. Его отец Сергей Викторович Шустиков выходил на то же поле под тем же номером и так же в качестве капитана команды. Теперь и Сергей Шустиков-младший капитан и защитник «Торпедо». В документальном фильме собраны редкие архивные сьемки 60-х годов, когда автозаводцы вышли на вершину успеха. И Виктор Шустиков олицетворяет эту эпоху в истории московского «Торпедо». Он провёл за свою родную команду 427 матчей и 243 игры из них сыграл подряд без замен, что является непобитым до сегодняшнего дня рекордом. Авторам удалось записать интервью с 79-летним основателем футбольной династии. О своих заслугах тот вспоминает с необыкновенной скромностью, которую все участники фильма отмечают как основную черту его характера.