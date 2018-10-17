Матчи КХЛ в четверг начнутся с минуты молчания в память о погибших в Керчи

Матчи Континентальной хоккейной лиги, которые запланированы к проведению 18 октября, начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате трагедии в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Десять раненых в Керчи до сих пор не смогли опознать

В релизе на официальном сайте сообщается, что КХЛ выражает соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в керченском политехническом колледже.

Кроме того, минутой молчания, согласно решению руководства Российской премьер-лиги, начнутся встречи одиннадцатого тура чемпионата России по футболу, пишет портал News.ru.

Сегодня в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. По уточненным данным погибли 19 человек, также сообщалось о 50 пострадавших. Совершивший теракт юноша покончил с собой.