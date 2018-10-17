Матчи КХЛ в четверг начнутся с минуты молчания в память о погибших в Керчи
17 октября 2018, 22:03 [ «Аргументы Недели» ]
Матчи Континентальной хоккейной лиги, которые запланированы к проведению 18 октября, начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате трагедии в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
В релизе на официальном сайте сообщается, что КХЛ выражает соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в керченском политехническом колледже.
Кроме того, минутой молчания, согласно решению руководства Российской премьер-лиги, начнутся встречи одиннадцатого тура чемпионата России по футболу, пишет портал News.ru.
Сегодня в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. По уточненным данным погибли 19 человек, также сообщалось о 50 пострадавших. Совершивший теракт юноша покончил с собой.
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