В Москве состоялась церемония памятного гашения конверта в честь 80-летия самбо
17 октября 2018, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве состоялось торжественное гашение художественных маркированных конвертов в честь 80-летия самбо. Их тираж составляет миллион экземпляров. В оформлении конвертов использовано изображение бойцов, демонстрирующих приемы самбо.
«Настал тот день, когда выпускается в свет маркированный конверт, посвященный 80-летию самбо. Я думаю, что он займет достойное место в коллекции отечественных и зарубежных филателистов», – сказал Игорь Чурсин, заместитель руководителя Федерального агентства связи.
По словам Сергея Елисеева, президента Всероссийской и Европейской федераций самбо, 16 ноября состоятся крупнейшие соревнования в 100 городах России, а в «Лужниках» на аллее Славы установят скульптурную композицию, посвященную основоположникам самбо Василию Ощепкову, Виктору Спиридонову и Анатолию Харлампиеву.
Также участие в церемонии памятного гашения конверта приняли президент Всероссийской студенческой лиги самбо Вениамин Каганов и президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.
Напомним, что 16 ноября 1938 года самбо было признано официальным видом спорта.
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