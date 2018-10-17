​«Матч ТВ» покажет финал Юношеской Олимпиады с участием России

В программе телеканала «Матч ТВ» 17 октября произошли изменения. Начиная с 17:30 в эфире телеканала стартует прямая трансляция из Аргентины финала соревнований по пляжному волейболу, в котором сыграют женские сборные команды России и Италии.

В связи с выходом женской сборной России по пляжному волейболу в финал Юношеских олимпийских игр в программе телеканала «Матч ТВ» 17 октября произошли изменения. Прямая трансляция из Аргентины финала соревнований по пляжному волейболу, в котором сыграют женские сборные команды России и Италии начнется в 17:30. В полуфинале россиянки обыграли норвежек со счетом 2:0. Об этом сообщает пресс-служба "Матч ТВ".

Кроме того, 18 октября изменения в программе передач произойдут в связи с постановкой в эфир финала соревнований по футзалу между юношескими сборными России и Бразилии. Трансляция начнется сразу по окончанию встречи КХЛ "Металлург" (Магнитогорск) - "Авангард" (Омская область). Возможна задержка начала трансляции в случае более позднего окончания матча.

Прямые трансляции этих соревнований можно будет увидеть также на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении «Матч! Клуб».

На протяжении всех дней проведения юношеских Олимпийских игр, начиная с церемонии открытия 6 октября, телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Игра» транслируют в прямом эфире наиболее интересные соревнования Третьих летних юношеских Олимпийских игр. На «Матч ТВ» регулярно выходят специальные дневники с самыми свежими и актуальными новостями соревнований. Напоминаем зрителям, что церемонию закрытия игр 18 октября в 02:00 покажет «Матч ТВ».