Россияне завоевали почти все «золото» чемпионата Европы по ММА

Национальная сборная России по смешанному боевому единоборству (ММА) триумфально выступила на завершившемся в Гвадалахаре чемпионате Европы, завоевав семь золотых наград из восьми возможных.

Чемпионами Европы стали:

до 56,7 кг: Магомедрасул Шейхмагомедов;

до 61,2 кг: Касум Касумов;

до 65,8 кг: Муса Казиханов;

до 70,3 кг: Ислам Омаров;

до 77,1 кг: Шамидхан Магомедов;

до 93 кг: Муслим Магомедов;

свыше 93 кг: Ризван Куниев.

В весовой категории до 84 кг «бронзы» удостоился россиянин Омаргаджиев Гаджи.







