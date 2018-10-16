Россияне завоевали почти все «золото» чемпионата Европы по ММА
16 октября 2018, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]
Национальная сборная России по смешанному боевому единоборству (ММА) триумфально выступила на завершившемся в Гвадалахаре чемпионате Европы, завоевав семь золотых наград из восьми возможных.
Чемпионами Европы стали:
до 56,7 кг: Магомедрасул Шейхмагомедов;
до 61,2 кг: Касум Касумов;
до 65,8 кг: Муса Казиханов;
до 70,3 кг: Ислам Омаров;
до 77,1 кг: Шамидхан Магомедов;
до 93 кг: Муслим Магомедов;
свыше 93 кг: Ризван Куниев.
В весовой категории до 84 кг «бронзы» удостоился россиянин Омаргаджиев Гаджи.
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