Трактор начинает третью домашнюю серию этого сезона

Трактор на сегодняшний день расположился на 10 месте конференции Восток и имеет в зачете 13 очков. Со всеми командами этой серии «Трактор» встречается первый раз в сезоне. Главная особенность серии – на тренерском мостике будет воспитанник «Трактора» и экс-тренер ХК «Челмет», а ныне исполняющий обязанности главного тренера Алексей Тертышный.

16 октября в 19-00ч. матч с аутсайдером Восточной конференции ХК «Сибирь» (Новосибирск). Сибиряки подошли к встрече с черно-белыми после победы над соседями из Магнитки. Но в этом сезоне «Сибирь» успела сменить тренера и в 18 матчах набрала лишь семь очков. История противостояний команд насчитывает 26 матчей, где черно-белые побеждали 9 раз в основное время и дважды в овертайме. Перед матчем под своды арены будет поднят стяг ветерана челябинского хоккея Владимира Пыжьянова.

18 октября - в 19-00ч.в гостях у «Трактора» будет казахстанский ХК «Барыс». Географические соседи идут уверенней и занимают седьмое место в таблице с 20 очками после 15 игр.

20 октября в 16-30ч. матч омским ХК «Авангардом». Сейчас ястребы идут в лидерах конференции, где уступают лишь непобедимому в этом сезоне «Автомобилисту».

Справка

Пыжьянов Владимир Константинович - мастер спорта СССР, отличник физической культуры, нападающий команды «Трактор» с 1962 по 1971 год

За 9 сезонов в Челябинском «Тракторе», провел 370 матчей, забросил 97 шайб.

В 1982-1987 г.г. входил в тренерский штаб команды «Трактор»

Более 40 лет посвятил тренерской деятельности – в 70 годы молодежная команда «Трактор», возглавляемая Владимиром Константиновичем завоевала серебряные медали чемпионата СССР .

С 1987 – 1992 г. возглавлял СДЮШОР «Трактор» – в этот период школа «Трактор» ежегодно занимала 1 место в клубном зачете первенства России, команда 1986 года рождения - бронзовые призеры первенства России среди клубных команд, победитель международного турнира «Кубок Владислава Третьяка» в Чикаго.

С 1992 года работал тренером школы.

Среди его воспитанников - игроки команды КХЛ - Николай Лемтюгов, Егор Рожков, Антон Белов.