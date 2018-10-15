Пять россиян выступят в полуфинале Кубка мира «Боев ТНА»

27 октября в Казани сразу пять россиян поспорят за путевки в финал Кубка мира «Боев ТНА». Престижный турнир проходит уже 11-й год подряд, и за все в время в нем приняли участие более 400 профессиональных бойцов из 30-ти стран. Ежегодно спортсмены принимают участие в 8-ми турнирах этой серии.

В этом году «плей-офф» стадию пробились сразу пять российских бойцов: Владимир Дегтярев (Волгоград) - до 80 кг, Кирилл Корнилов (Санкт-Петербург) - свыше 80 кг, Иван Кондратьев (Москва) - до 70 кг, Владислав Украинец (Саликамск) - до 70 кг, Игорь Дармешкин (Ставропольский край) - свыше 80 кг.

«Бои ТНА» представляют собой симбиоз техники «ММА без борьбы» и «К-1 без клинча». Особенностью определения победителя является "нокдаун", после которого боец, отправивший в него соперника, становится автоматически лидером противостояния, вне зависимости от ранней активности. Второму бойцу для того, чтобы уровнять шансы нужно провести ответный нокдаун, или выиграть нокаутом. В «Боях ТНА» используется только техника ударов руками и ногами, запрещены любые захваты. Формула боя 3 раунда по 3 минуты. Если нет нокаута или нокдауна, то назначается 4-й экстра-раунд с обязательным объявлением победителя.

Василий Флейшер, спортивный ди⁠ректор лиги: «Если промоушен М-1 сейчас многие называют российской кузницей бойцов UFC, то «Бои ТНА» можно с уверенностью назвать российской кузницей кадров для таких известных организаций, как GLORY, KUNLUN FIGHT и др. Во многих мировых турнирах с неизменным успехом участвуют наши спортсмены. Самые титулованные из них - россияне Артем Вахитов, Джабар Аскеров, Артём Левин, Александр Стецуренко и другие. Практические ни один крупный турнир не обходится без участников "Боев ТНА". Вообще за бойцами «Лиги ТНА» давно пристально следят промоутеры и приглашают лучших в зарубежные и российские турниры».







