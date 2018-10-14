"Приморский Геракл" Иван Савкин сдвинул теплоход весом 11 тысяч тонн

Российский спортсмен-тяжелоатлет, чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу Иван Савкин установил абсолютный мировой рекорд, сдвинув с места теплоход «Юрий Тарапуров» весом 11 тысяч тонн.

«Приморскому Гераклу» удалось с первой попытки сдвинуть на полметра теплоход «Юрий Тарапуров» массой 11 с лишним тысяч тонн и водоизмещением свыше 17 тысяч тонн. Это на 500 тонн больше предыдущего абсолютного мирового рекорда. Свое достижение тяжелоатлет посвятил предстоящему 80-летию со дня образования Приморского края.

Но взятый вес в 11 тысяч тонн – не предел, уверен Иван Савкин. Этот рекорд, зафиксированный на территории Первомайского судоремонтного завода во Владивостоке в субботу, 13 октября – лишь этап подготовки к осуществлению главной мечты приморского пауэрлифтера. Весной следующего года во владивостокской бухте Золотой Рог пришвартуется контейнеровоз «Олег Таволжанский» весом 18 тысяч тонн. Это самый большой в своем классе теплоход Камчатки и Сахалина и третий по величине на всем Дальнем Востоке. Иван Савкин серьезно нацелен сдвинуть с места и эту махину.

Ранее тяжелоатлет Иван Савкин уже сдвигал с места электровоз, портовый кран, танки Т-34 и Т-54, поезд и теплоход весом 10,5 тысяч тонн.