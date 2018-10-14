Боец ММА Сергей Харитонов попал в аварию‍

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов попал в аварию в США перед поединком с Федором Емельяненко. Об этом спортсмен случайно рассказал своим подписчикам в Instagram.

Авария, в которую накануне попал Харитонов, произошла во время записи видео - прямой трансляции для своей странички в социальной сети Instagram.

В этот момент боец пояснял, что едет на турнир Bellator на бой Федора Емельяненко и отвечал на вопросы подписчиков. Отметим, за рулем автомобиля сидел не он.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Российский спортсмен отделался ушибами и ссадинами. По словам Харитонова, в его автомобиль въехали "пьяные отморозки".



