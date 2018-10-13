Легендарный футболист Диего Марадона жестко высказался в отношении нападающего "Барселоны" и капитана национальной сборной Аргентины Лионеля Месси. По мнению Марадоны, он не лидер.

"Давайте больше не будем обожествлять Месси. Бессмысленно пытаться сделать лидером человека, который 20 раз ходит в туалет перед матчем", - сказал аргентинец в интервью La Última Palabra, передает Marca.

По словам Марадоны, Лео порывается быть лидером на поле, но перед разговором, например, с важными и серьезными партнерами может пойти и поиграть в компьютерные стрелялки.

Фактически, за "Барселону" играет один Месси, а за аргентинскую сборную - другой. По мнению легенды футбола, Месси нужно лишить лидерства: он никогда не станет тем, кем его хотят видеть.