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Диего Марадона:"Давайте не будем обожествлять Месси"

13 октября 2018, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]

Диего Марадона:"Давайте не будем обожествлять Месси"
фото: Instagram

Легендарный футболист Диего Марадона жестко высказался в отношении нападающего "Барселоны" и капитана национальной сборной Аргентины Лионеля Месси. По мнению Марадоны, он не лидер.

"Давайте больше не будем обожествлять Месси. Бессмысленно пытаться сделать лидером человека, который 20 раз ходит в туалет перед матчем", - сказал аргентинец в интервью La Última Palabra, передает Marca.

По словам Марадоны, Лео порывается быть лидером на поле, но перед разговором, например, с важными и серьезными партнерами может пойти и поиграть в компьютерные стрелялки.

Фактически, за "Барселону" играет один Месси, а за аргентинскую сборную - другой. По мнению легенды футбола, Месси нужно лишить лидерства: он никогда не станет тем, кем его хотят видеть.

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