Рэпер 50 Cent пообещал Нурмагомедову $2 млн за переход в Bellator

Известный рэпер 50 Cent, недавно ставший послом Bellator, считает несправедливым, что Нурмагомедову удерживают гонорар за бой против Макгрегора. И пообещал бойцу бонус за переход в Bellator. Нурмагомедов выдвинул ультиматум UFC

50 Cent написал в своем Twitter, что готов прямо сейчас заплатить два миллиона долларов наличными, если Хабиб Нурмагомедов уйдет из UFC и будет драться для него в организации Bellator.

Позже, но уже на своей странице в Instagram американский артист уточнил: "Я разберусь с твоим контрактом позже. UFC - не единственная организация", - написал он, добавив, что также они будут рады Тухугову.

Напомним, руководство UFC приняло решение удержать гонорар Нурмагомедова до окончания работы комиссии, разбирающейся в инциденте сразу после боя, в которой приняли участие команды обоих бойцов.

А на днях, как сообщали АН, российский чемпион выдвинул руководству UFC ультиматум, пригрозив разорвать свой контракт, если Зубайра Тухугов будет уволен из организации.

I️ think it’s wrong what the UFC is doing to Khabib, they didn’t do the same thing to McGregor. I’ll pay 2 million cash tonight if he will fight for me at Bellator. pic.twitter.com/K7QYxR4IHI