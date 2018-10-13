Рэпер 50 Cent пообещал Нурмагомедову $2 млн за переход в Bellator

Известный рэпер 50 Cent, недавно ставший послом Bellator, считает несправедливым, что Нурмагомедову удерживают гонорар за бой против Макгрегора. И пообещал бойцу бонус за переход в Bellator. Нурмагомедов выдвинул ультиматум UFC

50 Cent написал в своем Twitter, что готов прямо сейчас заплатить два миллиона долларов наличными, если Хабиб Нурмагомедов уйдет из UFC и будет драться для него в организации Bellator.

Позже, но уже на своей странице в Instagram американский артист уточнил: "Я разберусь с твоим контрактом позже. UFC - не единственная организация", - написал он, добавив, что также они будут рады Тухугову.

Напомним, руководство UFC приняло решение удержать гонорар Нурмагомедова до окончания работы комиссии, разбирающейся в инциденте сразу после боя, в которой приняли участие команды обоих бойцов.

А на днях, как сообщали АН, российский чемпион выдвинул руководству UFC ультиматум, пригрозив разорвать свой контракт, если Зубайра Тухугов будет уволен из организации.