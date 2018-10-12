Хулиганы от спорта. По чьему пути пошли Кокорин и Мамаев?

Нашим футболистам Александру Кокорину ("Зенит") и Павлу Мамаеву ("Краснодар"), столь феерично отмечавшим десятилетие дружбы, грозит реальный срок по делу о хулиганстве. Суд согласился с доводами обвинения о том, что футболисты продемонстрировали особый цинизм и пренебрежение к нормам поведения.

Спорт способствует самодисциплине, сдержанности и здоровому образу жизни. Однако, есть в истории случаи, когда великие спортсмены попадали за решетку. Такое явление вовсе не уникальное в спортивном мире и, к сожалению, не самое редкое. В разное время на нарах оказывались даже самые известные звезды спорта: боксер Майк Тайсон и баскетболист Деннис Родман, футболисты Диего Марадона и теннисистка Джениффер Каприати, боец Александр Емельяненко и хоккеист Михаил Татаринов.

Мы расскажем подробнее о самых известных нарушителях в истории спорта до футболистов "Краснодара" и "Зенита".

О.Джей Симсон (американский футбол)

Знаменитый футболист Национальной футбольной лиги знаком общественности не только спортивными достижениями, но и как актер. Один из самых знаменитых спортивных зеков в истории. По мотивам его истории был снят художественный фильм, сериал, а знаменитый репер Jay-Z посвятил выходу Симпсона на свободу композицию The story of O.J.

Много лет спустя после окончания спортивной карьеры 47-летний Симпсон был обвинен в двойном убийстве. В 1995 году его подозревали в убийстве. Жертвами стали его жена Николь и ее любовник. Адвокатам спортсмена пришлось здорово постараться, чтобы уберечь своего клиента от смертной казни, которую удалось заменить штрафом в 33,5 млн долларов.

Скажете, мелковато? История Симпсона на этом не заканчивается. От судьбы и от тюрьмы нельзя уйти и 13 лет спустя О.Джей снова сидел на скамейке обвиняемых. В 2008 году он вместе с приятелями ворвался в дом к торговцу спортивными трофеями, у которого спортсмен отобрал ранее принадлежавшие ему кубки. Суд признал виновным экс-звезду американского футбола виновным в вооруженном ограблении и похищении людей и вновь не стал приговаривать подсудимого к высшей мере наказания, ограничившись 33 годами лишения свободы. В октябре 2017 года О.Джей Симпсон был помилован и досрочно вышел на свободу, проведя за решеткой ровно 9 лет.

Майк Тайсон (бокс)

Один из самых одиозных боксеров в мировой истории известен не только своим сумасшедшим ударом и тем, что однажды откусил ухо сопернику, но и тем, что отмотал реальный срок в тюрьме. Даже сегодня с годами угомонившийся, принявший ислам и ставший веганом Тайсон своим внешним видом способен нагнать страху на кого угодно. А в былые годы ему для этого не надо было даже просыпаться. Возможно, именно его внешность и репутация сыграли с ним плохую шутку в тот момент, когда суд выносил свое решение.

1991 год нельзя назвать удачным для Майка Тайсона, ведь его приговорили к 6 годам тюремного заключения.Как-то вечером он пригласил покататься на машине милую 18-летнюю девушку Дезире, которая, в свою очередь, охотно согласилась. После Майк предложил ей провести с ним ночь в гостинице и четко дал понять, чем они там будут заниматься. Наивная девушка намеков не поняла и решила, что они просто посмотрят телевизор в 2 часа ночи и разойдутся как ни в чем не бывало. Телевизор посмотреть, конечно же, не получилось, ведь Железный Майк стал распускать свои руки, а когда все было закончено, отказался провожать девушку до дома и буквально выставил ее из номера. Дезире заявила об изнасиловании через день после этой ночи.

История полна противоречий и не состыковок, например, Дезире не стала отрицать, что разделась перед Майком и пошла с ним в спальню добровольно. Не стала она спорить и с тем, что она решила сказать «нет» только в самый последний момент. В итоге железный Майк был осужден на 6 лет, но вышел через 3 года из-за примерного поведения и вернулся на ринг.

Эдуард Стрельцов (футбол)

Волею судеб Эдуард Стрельцов вошел в историю не только как один из самых одаренных нападающих в мировом футболе, но и как футболист, отсидевший между своим первым и последним футбольным матчем приличный срок в тюрьме. Историки и просто любители футбола до сих пор не могут найти точный ответ на вопрос было ли вообще изнасилование, в котором обвиняли нападающего сборной СССР и московского "Торпедо".

В 1958 году в суд было подано заявление от Марины Лебедевой, где было указано, что её изнасиловал Эдуард Стрельцов. Произошло ли это на самом деле или вся ситуация была подстроена «сверху» – огромный вопрос. Так или иначе 20-летний футболист оказался в руках следователей и переживал допрос за допросом вместо поездки на чемпионат мира в Швецию. Стрельцов был приговорён к 12 годам лишения свободы, но в 1963 году был освобождён досрочно.

Лишь 2 года спустя 28-летнему нападающему разрешили вернуться в футбол. После возвращения форвард выиграл с "Торпедо" чемпионат и Кубок СССР и вернулся в национальную команду. Как сложилась бы карьера Стрельцова и каких высот он мог бы достичь, не просиди в тюрьме лучшие спортивные годы, теперь можно только догадываться.

Юрий Севидов (футбол)

Довольно рано – в 23 года – был приговорён к лишению свободы и другой советский футболист. Юрий Севидов на машине сбил человека, которым оказался известный академик Дмитрий Рябчиков. Академик скончался в больнице, но не из-за того, что попал под машину, а из-за наркоза, который поставил ему неопытный врач. Но все стрелы полетели в Севидова, которого приговорили к 10 годам тюрьмы и лишили звания мастера спорта. Спустя четыре года Юрия выпустили на свободу.

Деннис Родман (баскетбол)

Обладатель пяти чемпионских перстней НБА, партнер в легендарном "Чикаго Буллс" легендарного Майкла Джордана Деннис Кит Родман запомнился зрителям по всему миру далеко не только своими фирменными подборами и блок-шотами на баскетбольной площадке или ярчайшей внешностью, но и своими выходками. Не сложно догадаться, что способный дать фору в плане самовыражения любой рок-звезде спортсмен, не сумел избежать и проблем с законом.

Он появлялся голым в прямом эфире телепередач и делал достоянием общественности свое домашнее порно, он годами не разговаривал с Майклом Джорданом и создал баскетбольную лигу стриптизерш. Он никогда не лез за словом в карман и охотно шел на конфликт при первой же возможности. Однако, получить реальный срок Родману так пока и не довелось, но пару раз он был очень близок к этому.

В 2003-м году Родман обвинялся в изнасиловании, но был оправдан судом присяжных. Пять лет спустя Деннис был задержан в Лос-Анджелесе в номере своего отеля за избиение своей девушки, получившей в "общении" с экс-баскетболистом травму руки. К тому же Деннис обвинялся в том, что угрожал свидетелям произошедшего оружием и принуждал отказаться от дачи показаний. Но и на этот раз "червяку", как называли звезду НБА вовремя игровой карьеры, удалось выйти сухим из воды.

Билли Мур (бокс)

Британец Билли Мур родился в Ливерпуле в бедной семье и все детство провел, смотря на пьянки своего отца. С подросткового возраста он начал заниматься боксом и делал большие успехи в этом виде спорта, он даже работал каскадером-дублером Сильвестера Сталоне в «Рэмбо-4».

Светлое боксерское будущее загубили наркотики. Пристрастился он к ним еще на родине, в Англии, решив, что нужно завязывать и начинать новую жизнь, и уехал в Таиланд. Первое время в другой стране у него все шло замечательно, он работал учителем английского языка и активно занимался спортом. Его хватило ненадолго и вскоре он начал принимать участие в подпольных боях, подсел на метамфетамин и стал наркодилером.

Билли отправили в тайскую тюрьму строгого режима Клонг Прем на 3 года за распространение наркотиков и скупку краденого. То, что он пережил в тюрьме, нельзя назвать никак иначе, чем ад на земле: в первую же ночь ему пришлось спать между трупом и трансвеститом.Тем не менее Билли не только выжил в одной из самых жестоких тюрем мира, но и поборол там свою наркозависимость, стал заниматься муай-тай и выступать на соревнованиях.

Свою историю Билли изложил в мемуарах, по которым был снят фильм «Бои без правил». Фильм получился максимально реалистичным, ведь Билли лично рассказывал съемочной группе все, что с ним было, а роли заключенных исполнили настоящие зеки, отсидевшие в тайской тюрьме за жестокие преступления. Фильм был участником Каннского кинофестиваля, а также его высоко оценили кинокритики по всему миру.

Михаил Татаринов (хоккей)

Игрок киевского «Сокола» и московского «Динамо», чемпион мира 1990 года, считался хоккеистом с самым сильным в мире броском: посланные им шайбы неоднократно ломали кости соперникам. Он играл на чемпионатах мира, Кубке Канады, наконец, в НХЛ. Его ждала блистательная карьера, но в 28 лет ему пришлось распрощаться со всеми мечтами.

Успех вскружил ему голову, он начал чрезмерно употреблять алкоголь и пристрастился к азартным играм. Последняя такая игра обеспечила Михаилу 7 лет тюремного заключения. Проиграв своему сопернику в карты, он разозлился до такой степени, что зарезал его. Михаилу грозило 14 лет тюрьмы, но его адвокату удалось доказать, что убийство было в состоянии аффекта и срок был сокращен до 7 лет лишения свободы. «Из карт бывает только два выхода — либо могила, либо тюрьма,»- сказал Михаил в одном из своих интервью после выхода на свободу.

Дженнифер Каприати (теннис)

Ну а как без дам? Звезда юной американской теннисистки взошла довольно рано. Уже в 16 лет она стала олимпийской чемпионкой. Позже пришли победы в турнирах Большого шлема, первая строчка в мировом рейтинге. Быть может психика молодой девушки не выдержала такой нагрузки, а быть может дело просто в плохом воспитании, но тянущийся за американкой шлейф правонарушений позволяет назвать ее одной из главных рецидивисток в мировом спорте.

Дженифер неоднократно подвергалась арестам, многократно была поймана за магазинными кражами и обвинялась в грабеже. Не избежала девушка и проблем с наркотиками. Но пиком криминальной карьеры Каприати стало обвинение в избиение мужчины. На День святого Валентина теннисистка что-то не поделила со своим бойфрендом Айвеном Бреннаном, который после выяснения отношений с дамой сердца обратился в полицию.

Суд не отправил Дженнифер за решетку, но назначил ей 30 часов исправительных работ и обязал пройти курсы по управлению гневом.

Эдвин Валеро (бокс)

Известный венесульский боксер первой легкой категории, чемпион мира по версии ВБА (WBA), всегда был плохим парнем и имел проблемы с полицией. В подростковом возрасте он увлекся боксом, и это занятие отвлекло его от преступного мира, но, к сожалению, ненадолго.

Из-за бешеной ревности он начал избивать свою жену и постоянно держать ее под замком. В 2009 году он выстрелил ей в ногу из пистолета, но полиция не смогла ничего доказать, ведь его жена защищала своего любимого и сослалась на неизвестного преступника на мотоцикле.

В 2010 году Дженифер, супруга Валеро, попала в больницу со следами укусов, синяками и сломанным ребром, которое пробило ей легкое. По ее словам, все эти травмы были следствием падения с лестницы.

Валеро было недостаточно просто бить свою жену, и в 2010 году он убил ее тремя ножевыми ранениями в живот. Отрицать свою вину он не стал и его посадили в тюрьму. Правда, там он провел всего лишь несколько часов – боксер повесился на собственной одежде.

Александр Емельяненко (смешанные единоборства)

В 2015 году спортсмен Александр Емельяненко получил 4,5 года за изнасилование. Суд признал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко виновным в изнасиловании домработницы, а также похищении ее паспорта.В начале марта 2014 года Емельяненко надругался над Полиной Степановой, которая убиралась в его квартире. При этом спортсмен забрал у женщины паспорт. Задержали Емельяненко в Тамбове 9 мая, где он попал в дорожную аварию. Позднее пострадавшая женщина заявила, что считает делом принципа добиться для Емельяненко максимального наказания — шести лет колонии. Сам же спортсмен уверял, что никакого изнасилования не было, а «связь была обоюдной».

Джордж Бест (футбол)

Оказался за решёткой уже на исходе своей легендарной карьеры. Поводом стало управление автомобилем в нетрезвом виде и последующее нападение на полицейского. Бест отсидел три месяца в лондонской тюрьме «Пентовиль», где провёл рождество 1984 года. Кто-то утверждает, что он играл за тюремную футбольную команду, но Бест отрицает: «Было стыдно, что кто-то увидит меня играющим в футбол в таком окружении». Выйдя на волю, Бест не отказался от бутылки и впоследствии снова имел проблемы с полицией. От пагубной привычки он не мог отказаться до самой смерти.