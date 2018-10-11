Павел Мамаев, как и Кокорин, арестован на два месяца
11 октября 2018, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]
Тверской суд Москвы арестовал второго футболиста-скандалиста. Павел Мамаев вслед за Александром Кокориным арестован на два месяца — до 8 декабря. Следствие объяснило необходимость ареста Павла Мамаева тем, что он совершил преступление в составе группы лиц, а также может скрыться и оказать давление на свидетелей.
Мамаев просил судей не помещать его под арест и объяснил, что не участвовал в нападении на чиновников в кофейне на Большой Никитской улице, а подошел после.
В понедельник, 8 октября, Мамаев и Кокорин оказались участниками двух драк в центре Москвы. Они побили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой на парковке у гостиницы "Пекин". Позднее в тот же день футболисты напали на двух чиновников в кофейне на Большой Никитской улице - директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра "НАМИ" Сергея Гайсина.
Установлены личности трех соучастников преступлений. Одним из них оказался младший брат Кокорина 19-летний Кирилл Кокорин. Он также был задержан сотрудниками полиции.
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