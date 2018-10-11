«Матч ТВ» покажет бой Фёдора Емельяненко с Чейлом Сонненом

Поединок в тяжелом весе Федора Емельяненко с Чейлом Сонненом в рамках полуфинала Гран-при Bellator состоится 13 октября. Прямая трансляция турнира на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец», на специальных сайтах и в приложении «Матч! Клуб» начнется в 04:00 утра 14 октября.

В главном карде турнира Bellator состоятся также поединки Саад Авад – Бенсон Хендерсон в лёгком весе, Александр Шлеменко - Анатолий Токов в среднем весе и Чейк Конго - Тимоти Джонсон в тяжелом весе. С особым интересом большинство болельщиков ожидают встречу российского и американского бойцов смешанного стиля Фёдора Емельяненко и Чейла Соннена. Бой в пригороде Нью-Йорка Юниондейле запланирован на 21:00 по местному восточно - мериканскому времени. Российские телезрители увидят трансляцию в 4:00 утра в воскресенье 14 октября. Комментировать бой из Нью-Йорка будут Ян Баранчук и Алексей Володин. Об этом сообщает пресс-служба "Матч ТВ".

В первом раунде турнира за пояс Bellator в тяжелом весе в Чикаго Емельяненко на 48-й секунде одержал победу нокаутом над экс-чемпионом UFC американцем Фрэнком Миром. Эта победа стала 37-й в карьере российского бойца. На счету Соннена 30 побед в поединках смешанных единоборств (ММА). Оба бойца одного возраста, и в плане выносливости они примерно одинаковы. Эксперты едины во мнении, что фаворитом встречи выступает Федор Емельяненко. Победителя боя ждет финал Гран-при, намеченный на декабрь 2018 года. Второй финалист определится в паре Мэтт Митрион - Райан Бэйдер. Победитель гран-при станет обладателем чемпионского титула Bellator в тяжелом весе.