Александр Кокорин задержан вслед за Павлом Мамаевым
10 октября 2018, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]
Футболист Александр Кокорин задержан на 48 часов, он проходит подозреваемым по уголовному делу о хулиганстве. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, Мамаев задержан на 48 часов в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом: "Он подозревается в хулиганстве (ст. 213 УК РФ)", - сказала Волк.
Напомним, ранее АН сообщали, что его фуг и коллега по виду спорта Павел Мамаев задержан на 48 часов после проведения допроса также по подозрению в хулиганстве.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес