Александр Кокорин задержан вслед за Павлом Мамаевым

Футболист Александр Кокорин задержан на 48 часов, он проходит подозреваемым по уголовному делу о хулиганстве. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Павел Мамаев после допроса‍ задержан на 48 часов

По ее словам, Мамаев задержан на 48 часов в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом: "Он подозревается в хулиганстве (ст. 213 УК РФ)", - сказала Волк.

Напомним, ранее АН сообщали, что его фуг и коллега по виду спорта Павел Мамаев задержан на 48 часов после проведения допроса также по подозрению в хулиганстве.