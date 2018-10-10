Павел Мамаев после допроса‍ задержан на 48 часов

Футболист Павел Мамаев задержан на 48 часов по подозрению в хулиганстве. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел РФ Ирину Волк.

Мамаев является подозреваемым в рамках возбужденного уголовного дела "по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", сообщила Волк.

Как ранее сообщали АН, футболист является одним из зачинщиков сразу двух конфликтов, произошедших на текущей неделе: на парковке на 2-й Брестской улице столицы и в кафе на Большой Никитской.

Добавим, допрос другого фигуранта дела, Александра Кокорина, который позднее явился к следователям, еще продолжается. Ранее его планировали объявить в федеральный розыск за неявку на допрос к в отведенное для этого время.