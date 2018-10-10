Отец Мамаева назвал «Краснодар» «чертями» и пожелал «гореть в аду» критикам сына
10 октября 2018, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]
Константин Мамаев, отец и агент футболиста «Краснодара» Павла Мамаева, высказался по поводу намерения клуба расторгнуть контракт с игроком в связи с драками, произошедшими в Москве. Заявление Мамаева-старшего приведено в посте, выложенном Telegram-каналом «Мутко против».
Отец спортсмена передал содержание состоявшейся накануне беседы с гендиректором «Краснодара» Владимиром Хашигом. По словам Константина Мамаева, он пристыдил руководителей клуба, назвав их «чертями».
Кроме того, мужчина возмутился поведением людей, критикующих его сына, пожелав им «гореть в аду».
В минувший понедельник Павел Мамаев и игрок «Зенита» Александр Кокорин стали участниками потасовок, в ходе которых получили травмы водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и чиновник Минпромторга Денис Пак. Ранее сегодня сообщалось о разговоре Кокорина с пранкером Вованом.
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