Отец Хабиба Нурмагомедова cообщил, что простил Конора Макгрегора

Отец российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова во вторник сделал важное заявление. Мужчина сообщил, что прощает ирландского бойца Конора Макгрегора за его жесткие высказывания.

Абдулманап Нурмагомедов подчеркнул, что теперь все в прошлом, а из инцидента следует извлечь полезные уроки. На своей страничке в соцсети Instagram мужчина уточнил, что пообщался с мудрыми земляками и аксакалами, а затем они вместе с сыном решили двигаться к новым высотам.

Напомним, в ночь на понедельник Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором. После этого он вступил в конфликт со спарринг-партнером ирландца, а позже вышел за пределы октагона и ввязался в массовую драку.