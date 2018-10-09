Отец Хабиба Нурмагомедова cообщил, что простил Конора Макгрегора
9 октября 2018, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]
Отец российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова во вторник сделал важное заявление. Мужчина сообщил, что прощает ирландского бойца Конора Макгрегора за его жесткие высказывания.
Абдулманап Нурмагомедов подчеркнул, что теперь все в прошлом, а из инцидента следует извлечь полезные уроки. На своей страничке в соцсети Instagram мужчина уточнил, что пообщался с мудрыми земляками и аксакалами, а затем они вместе с сыном решили двигаться к новым высотам.
Напомним, в ночь на понедельник Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором. После этого он вступил в конфликт со спарринг-партнером ирландца, а позже вышел за пределы октагона и ввязался в массовую драку.
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