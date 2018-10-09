Чемпионат Европы по ММА пройдет с 12 по 13 октября в Испании

8 чемпионов России представят страну на чемпионат Европы по ММА 2018

12 по 13 октября в Гвадалахара (Испания) пройдет чемпионат Европы по смешанному боевому единоборству (ММА).

Нашу страну в восьми весовых категориях представят 8 чемпионов России 2018 года:

до 56,7 кг: Шейхмагомедов Магомедрасул;

до 61,2 кг: Касумов Касум;

до 65,8 кг: Казиханов Муса;

до 70,3 кг: Омаров Ислам;

до 77,1 кг: Магомедов Шамидхан;

до 84 кг: Омаргаджиев Гаджи;

до 93 кг: Магомедов Муслим;

свыше 93 кг: Куниев Ризван.