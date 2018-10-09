Чемпионат Европы по ММА пройдет с 12 по 13 октября в Испании
9 октября 2018, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]
8 чемпионов России представят страну на чемпионат Европы по ММА 2018
12 по 13 октября в Гвадалахара (Испания) пройдет чемпионат Европы по смешанному боевому единоборству (ММА).
Нашу страну в восьми весовых категориях представят 8 чемпионов России 2018 года:
до 56,7 кг: Шейхмагомедов Магомедрасул;
до 61,2 кг: Касумов Касум;
до 65,8 кг: Казиханов Муса;
до 70,3 кг: Омаров Ислам;
до 77,1 кг: Магомедов Шамидхан;
до 84 кг: Омаргаджиев Гаджи;
до 93 кг: Магомедов Муслим;
свыше 93 кг: Куниев Ризван.
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