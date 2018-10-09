В «Зените» примут решение по Кокорину после расследования полиции
9 октября 2018, 07:36 [ «Аргументы Недели» ]
Петербургский футбольный клуб «Зенит» вынесет решение по возможному наказанию нападающего Александра Кокорина после расследования инцидента правоохранительных органов. 8 октября стало известно о драке, которую устроили с двумя чиновниками полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин в одном из кафе на северо-западе Москвы.
Минпромторг сообщил, что в драке с Кокориным и Мамаевым пострадали два чиновника. Пресс-служба министерства позднее сообщила, что в результате потасовки были избиты директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. В ГУ МВД по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по итогам этого конфликта.
В пресс-службе «Зенита» инцидент назвали вопиющим, - сообщает ТАСС. Решение о наказании Кокорина будет вынесено после расследования, которое проведут правоохранительные органы.
Бывший вице-президент Российского футбольного союза Валерий Драганов прокомментировал драку с участием футболистов.
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