Норвежский футболист «устроил фейерверк» на поле во время игры

В Норвегии во время матча любительских команд "Сельбак" и "Вестфоссен" защитник Йонас Александр Ольсен устроил неожиданный для присутствующих и для него самого "фейерверк".

Футболист случайно задел мячом проходящие рядом со стадионом провода линий электропередач (ЛЭП). Об этом сообщает интернет-портал издания Спорт-Экспресс.

В результате удара искры от проводов разлетелись во все стороны, превратившись в импровизированный салют. Сообщается, что в результате происшествия пострадавших нет.

Встреча закончилась победой гостей со счетом 5:0. По завершению матча футболисты, шутя, перекидывались репликами о том, нет ли в команде "Сельбака" электрика.



