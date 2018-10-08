Воспитать спортсмена – задание не из лёгких

В каждой семье рано или поздно наступает такой момент, когда родители принимают решение отдать малыша в какую-либо спортивную секцию. Спорт развивает двигательную активность ребенка, улучшает его выносливость и физическую подготовку, а также прививает малышу любовь к активному отдыху. Однако всегда перед родителями встает важный вопрос: каким именно спортом стоит заняться их ребенку?

Специалисты в области детской психологии советуют ориентироваться на личное желание ребенка, ведь если малышу не будет интересен сам процесс занятий, его энтузиазм быстро сойдет на нет. Однако иногда ребенок сам не знает, к какому виду спорта его больше тянет и не прочь попробовать что-то новое. Тогда родителям, чтобы принять правильное решение, стоит не только обратить внимание на темперамент малыша и его физическую форму, но и прикинуть возможности своего бюджета или изучить наличие и доступность бесплатных секций.

Если спортшкола (таких в России около 5000) получает государственное или муниципальное задание, там должны быть бесплатные секции. По всей стране в них занимаются 3 млн детей.

По данным министерства спорта в России за 2017 год, самыми популярными видами спорта среди российских детей и подростков до 16 лет являются футбол (на тот момент им занимались 361 тыс. детей), волейбол (201 тыс.) и плавание (191 тыс. человек). В числе других популярных спортивных занятий назывались спортивная борьба, легкая атлетика, баскетбол и дзюдо. Футбол неслучайно оказался лидером по популярности среди школьников, поскольку в России большие футбольные традиции.

В числе тех спортивных занятий, которыми дети хотят заниматься меньше всего, назвали кинологический спорт, перетягивание каната, боулинг, кендо и борьба кереш.

Безусловно, выбор ребенком вида спорта часто зависит не только от личных предпочтений или популярности того или иного вида, но и от материальных возможностей его родителей. Оплата занятий, покупка спортивного инвентаря, билетов на соревнования – все это ложится на плечи родителей юного спортсмена. К сожалению, далеко не везде есть бесплатные спортивные секции.

Самыми затратными видами спорта в России считаются теннис, горнолыжный и конный спорт. Расценки на часовую аренду теннисного корта начинаются от 1500 рублей плюс услуги тренера, как правило, от 3000 за занятие. Это не считая расходов на ракетки, мячи, форму, поездки на соревнования и многое другое. Примерно на том же уровне расходы на горнолыжный спорт. Полностью экипировать даже трехлетнего ребенка будет стоить не меньше 40 тыс., а за занятия придется заплатить еще, как минимум, 20000 в месяц. Занятие в простой столичной конно-спортивной школе стоят от 1,5 тыс. руб. (цены на месячную аренду лошади начинаются с 12 тыс. руб.), не учитывая расходов на экипировку (сапоги - от 2 тыс. руб., лосины - 1,5 тыс. руб., шлем - около 2,5 тыс. руб.).

К дорогим видам спорта относится хоккей. Комплект формы и защиты для детей на сезон стоит примерно 20000 рублей. Клюшка обойдется еще в 5000, а маска для вратаря – в 10000.

Значительно меньше затрат у юных баскетболистов: комплект формы - 2 тыс. руб., кроссовки - от 1,5 тыс. руб. Занятия в государственных школах бесплатные. Поездка на соревнования по России потребует 5-6 тыс. руб., в Европу - от 400 евро.

Самыми необременительными для родителей с финансовой точки зрения являются спортивная гимнастика, легкая атлетика и футбол. Затраты на легкую атлетику складываются из стоимости спортивного костюма и "шиповок" - от 1000 руб. Обучение в большинстве футбольных школ бесплатное. Иногда там даже выдают форму. Впрочем, если формы нет, не беда: стоит она от 500 руб. Что касается гимнастики, например, в столичном "Динамо" обучение юных гимнастов стоит от 2 тыс. руб. в месяц. Однако года через три у юных талантов есть реальный шанс перейти в специализированную группу и продолжить тренировки бесплатно. Чуть дороже обойдется родителям фигурное катание: коньки стоят от 800 руб., костюм на один сезон - от 2 тыс. руб. Индивидуальное занятие с тренером стоит примерно 500 руб.