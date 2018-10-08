Блондинки в вечерних платьях дрались перед боем Нурмагомедова и Макгрегора

Запись драки болельщиков перед боем за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора опубликована в сети. Драку затеяли мужчины. Они начали кидаться креслами. Макгрегор ожидает реванша с Нурмагомедовым‍

Не остались в стороне дамы. На видео запечатлено, как между собой сцепились две длинноволосые женщины. Обе они были в вечерних платьях в пол. Блондинка оказалась сильнее, отмахнулась от соперницы сумочкой и повалила ее на пол. Видео опубликовано в Twitter. "Парни с парнями, девушки с девушками. Честный бой))", "Тётки задорные)))", - пишут в комментариях.

Поединок прошел в Лас-Вегасе. Массовая драка болельщиков Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора завязалась до поединка.

Бой завершился в четвертом раунде. Нурмагомедов применил удушающий прием.

Ведущий позднее объявил Нурмагомедова чемпионом UFC, но пояс ему вручен позже. Бойца поздравил Владимир Путин.

Нурмагомедов устроил драку после боя. По словам россиянина, драку спровоцировали оскорбления Макгрегора в адрес его религии, страны и семьи.

Отец и одновременно тренер Нурмагомедова пообещал наказать сына.