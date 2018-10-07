ЦСКА, играя в большинстве, проиграл «Локомотиву» 0:1

7 октября в десятом туре чемпионата РПЛ ЦСКА на своем поле встретился с «Локомотивом». Главный арбитр встречи Алексей Матюнин (Москва). Хозяева находятся на четвертом месте. Гости отстают на четыре очка и занимают седьмую позицию.

«Армейцы» с 16 очками в активе замыкает ТОП-4 и входят в тройку самых результативных, уступая «Зениту» и «Краснодару», по пропущенным мячам В начавшемся сезоне «красно-синие» добыли 4 победы, столько же раз поделили очки с противников и лишь однажды уступили. Во второй половине прошлого месяца, москвичи сыграли 1:1 со «Спартаком» и минимально переиграли «Оренбург». В Лиге Чемпионов «ЦСКА» сотворил сенсацию, обыграв «Реал» дома со счетом 1:0, хоть и у испанцев отсутствовали некоторые лидеры. В первом туре коллектив Гончаренко на выезде сыграл 2:2 с «Викторией».

«Железнодорожники» набрали 12 пунктов и занимают седьмое место. У чемпиона России в активе одинаковое количество выигрышей, ничьих и проигрышей – по три.В минувшем месяце «красно-зеленые» дважды уступили и однажды поделили очки. Обыграть удалось лишь «Ахмат» со счетом 2:0 В Лиге Чемпионов «Локомотив» пока играет безуспешно. Москвичи не пополняли копилку очков и, кроме того, даже не забивали, уступив «Галатасараю» и «Шальке» всухую.

Московское дерби началась медленно и только на 9 мин. первый опасный момент, провалился центр обороны «Локомотива» , и Чалов выскочил на рандеву с Гилерме, но пробил Федор прямо во вратаря.

На 12 мин. два угловых к ряду разыграли «паровозы», но ничего опасного создать не смогли. К 15 мин. игра успокоилась, стартовый сумбур стих, ЦСКА прекратил попытки высокого командного прессинга на чужой половине поля. Игра сконцентрировалась в центре поля, обе команды имеют высокий процент брака в комбинационной игре, поэтому игра вялая, без эмоций, хорошее настроение только у тренера сборной России Станислава Черчесова, который находится на трибунах.

На 24 мин. опасная атака Локо, Игнатьев организовал быструю атаку, которую с 20-ти метров завершил Миранчук — Акинфеев смог перевести мяч на угловой.

К 34 мин. постепенно инициатива вновь переходит к хозяевам поля. Но игра не смотрится, даже странно видеть эти столичные коллективы в таком «разобранном» состоянии.

На 44 мин. гол забивает Локо: после подачи углового, но тут же прозвучал свисток, зафиксировавший офсайд у Чорлуки. 1-й тайм завершился при счете 0:0

Уверенно контролируют мяч хозяева поля со старта 2-го тайма, но подобраться к воротам Гилерме на ударную дистанцию не просто. На 56 мин. штрафной в 28 метрах от ворот, Фернандеш пробивал над «стенкой», но Акинфеев успел сместиться, среагировать и выручил ЦСКА. Увяз мяч в центре поля, держат его под контролем армейцы, но никакого движения вперед не наблюдается.

На 66 мин. красную карточку и удаление с поля получил Эдер, за опасную игру против Бекао, «Локомотив» остается в меньшинстве. Градус игры на поле растет, а техника исполнения игроков падает, много грубости и грязно выполненных подкатов..

Армейцы стараются как можно скорее доставлять мяч в зону атаки, обидно не воспользоваться численным преимуществом, немного сил уже на финальный штурм остается у ЦСКА, игра в ЛЧ на этой недели сказывается на силах игроков.

И вот она кульминация и одновременно трагизм футбола — на 88 мин. гол забивает «Локомотив»: угловой удар заработали «железнодорожники», мяч увяз в штрафной, после чего Чорлука пробивал пяткой, попал в Хёведеса, которому удалось обработать мяч, и с разворота вонзить мяч под перекладину. Со счетом 0:1 «Локомотив» выигрывает этот безумный, безумный матч!