«Зенит» укрепил свое лидерство, обыграв «Краснодар» со счетом 2:1

7-го октября в десятом туре российской Премьер-Лиги в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» прошел матч «Зенит» – «Краснодар». Главный арбитр встречи Алексей Еськов. Хозяева лидируют в чемпионате, проиграв впервые в предыдущем туре. Гости находятся на втором месте – на расстоянии одной победы.

В 9-ти турах команда добыла 7 побед, однажды сыграла вничью и раз проиграла. В трех предыдущих турах коллектив Семака справился 2:1 с «Оренбургом» и 5:3 с «Локомотивом», но сенсационно уступил 2:1 «Анжи».

На неделе питерцы в Лиге Европы принимали пражскую «Славию», которую переиграли благодаря забитому мячу Кокорину. Россияне возглавили группу C, в которой еще выступают датский «Копенгаген» и французский «Бордо»

В активе команды «Краснодара» победная серия из четырех поединков, во время которой она нанесла поражение 2:1 «Локомотиву», 4:0 «Анжи», 3:0 «Крыльям Советов» и с таким же счетом московскому «Динамо».

Коллектив Фоменко тоже сражается в Лиге Европы. В четверг «быки» порадовали болельщиков, добыв волевую победу 2:1 в противостоянии с «Севильей». Этот успех стал вторым, поэтому «горожане» лидируют в квартете J, в котором кроме них, играют турецкий «Аксихар» и бельгийский «Стандарт».

Игра началась со взаимных атак, команды обменялись ударами по воротам, но все в руки голкиперам. У питерцев к14 мин. активны Дзюба и Дриусси, но оборона снимает все опасные передачи и быстро переходит от обороны к атаке, играют компактно.

На 20 мин. неприятный момент у ворот зенитовцев, но мяч уходит на угловой. На 21 мин Дриусси с правого угла штрафной наносит выстрел в дальний угол, но вратарь «Краснодара» Крицюк спасает свою команду.

Игра идет в быстром темпе и ситуация на поле меняется ежесекундно, острее атаки у краснодарцев. На 33 мин. поплыла защита зенитовцев, сначала Иванович спасает от удара в пустые ворота, а затем Классон попадает в штангу.

Игра идет очень плотная, вязкая, уже по две желтые карточки получили защитники обеих команд.

Последние минуты 1-го тайма больше атакуют зенитовцы, но навал успеха не приносит, нет точных ,выверенных передач для завершающего удара, стандарты тоже не получаются, остроты в в себе не несут. 1-й тайм завершился 0:0.

Игрового почерка у «Зенита» пока не видно. Есть команды, которые играет в футбол и получает от этого удовольствие, а «Зенит» мучается. очевидно, что у «Зенита» настало время некоего спада. Насколько он глубок или системен, пока сказать сложно. Только картина какая-то сверхъестественная начинает складываться.

2-й тайм начался на хорошей атаке «Зенита»: проход по центру Кокорина, пас на Дзюбу, тот мягко Кокорину, но защитник в последнюю секунду дотянулся до мяча и гола не случилось, а вот на 52 мин. Дзюба забивает гол — 1:0: все таки Артем добивается качественного преимущества, Кокорин развил атаку и отдал передачу на левый фланг, оттуда выполнил точный навес Дриусси, а Дзюба спокойно сыграл у ближней штанге на опережение.Одна за другой две атаки зенитовцев на 55 и 56 мин. Дзюба, Кокорин и Дриусси, разыгрывают опасные комбинации, выручает голкипер Крицюк.

К 62 мин. зенитовцы продолжают осаду ворот соперника, уже с трудом волочат ноги по полю краснодарцы, а играть еще полчаса.

По стадиону объявили ,что на матче присутствует 52 576 болельщиков, хорошая посещаемость , даже можно сказать великолепная ситуация в Петербурге, где футбол стал для питерцев убежищем, отдохновением от нескончаемой, выжигающей душу депрессии, вызванной социальными проблемами.

На 66 мин. классная передача Дриусси между защитниками «Краснодара» к воротам, выходит на свидание Мак, который точно бьет по центру и под перекладину, Крицюк бессилен — 2:0 повели питерские игроки.

На 83 мин. в ворота «Зенита» назначается пенальти за игру рукой Ивановичем в своей штрафной, Мамаев забивает с 11- метрового гол, счет 2:1.

На 86 мин. удаляется с поля игрок «Краснодара» Петров за умышленную игру рукой.

Звучит финальный свисток, итоговый результат на табло 2:1 в пользу «Зенита»

Прекрасный матч, без преувеличения. «Зенит» закрепляет лидерство в турнирной таблице РПЛ относительно своего пока главного преследователя и уходит в хорошем настроении на период игры сборных.