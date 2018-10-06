Алина Загитова обновила мировой рекорд в произвольной программе
6 октября 2018, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]
Российская фигуристка Алина Загитова на соревнованиях Japan Open в Японии, получила за произвольную программу в женском одиночном катании оценку, которая превысила текущий мировой рекорд.
Олимпийской чемпионке, подопечной Этери Тутберидзе на турнире удалось очень чисто исполнить четыре одиночных прыжка и три каскада, получив 159.18 балла.
Авторство предыдущего рекорда также принадлежит Загитовой. Она установила его на предсезонном турнире в Германии в конце сентября, как ранее писали АН.
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