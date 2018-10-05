Тихонов раскритиковал Шипулина: «Хватит на шее у государства сидеть»
5 октября 2018, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал биатлониста Антона Шипулина, объявившего о продолжении спортивной карьеры. По мнению олимпийского чемпиона, спортсмена нужно было выгнать из сборной раньше.
«Надо было головой думать и готовиться. А теперь раз не готов, пусть идет работать. Хватит на шее у государства сидеть», — цитирует Тихонова портал «Чемпионат».
По мнению знаменитого биатлониста, спортсмены должны отрабатывать потраченные на них деньги, в том числе и Шипулин. «Надо было выгнать Шипулина и заставить готовиться за свои деньги», — уверен Тихонов.
Антон Шипулин накануне заявил о решении продолжить спортивную карьеру. «Я хочу выступить на чемпионате мира в своем любимом Антхольце в 2020-м году и завоевать золото. Меня поддержала супруга, которая сказала, что я должен продолжать», — сказал Шипулин в интервью МАТЧ ТВ.
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