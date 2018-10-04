В центре Москвы станцевали лезгинку в преддверии боя Хабиба и Конора

«Матч ТВ» свел в танцевальном батле дагестанцев и ирландцев в центре Москвы. Телеканал запустил в эфир красочный и энергичный промо ролик в рамках анонсирования поединка Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора на турнире UFC 229, прямая трансляция которого стартует 7 октября в 05:00 на «Матч ТВ».

Телеканал «Матч ТВ» открыл на своем официальном сайте специальный раздел, где собраны видеоматериалы и статьи, посвященные бою. Корреспонденты сайта ведут дневники из Лас-Вегаса, а за 24 часа до главного события будет открыт онлайн, оперативно сообщающий о последних часах подготовки к бою. Об этом сообщает пресс-служба "Матч ТВ".

В ночь с 4-го на 5-е октября (01:00 мск.) тематический канал «Матч! Боец» покажет вторую пресс-конференцию Нурмагомедова и Макгрегора. Какие провокации готовит Конор и сможет ли на этот раз сдержаться Хабиб? Онлайн пресс-конференции будет открыт на сайте и в социальных сетях «Матч ТВ».