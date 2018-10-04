Первый бой: Кирилл Релих против Эдуарда Трояновского

За главный приз турнира всемирной боксёрской суперсерии — трофей Мохаммеда Али вновь будут бороться лучшие боксеры. Прямая трансляция первого четвертьфинала из Токио состоится 7 октября на телеканале «Матч! Боец» в 14:00. Прямую трансляцию из Екатеринбурга поединков второго четвертьфинала 13 октября покажут «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Сезон стартует 7 октября в Токио. Поединки, которые проходят по олимпийской системе на выбывание, выявят сильнейших из двух пар четвертьфиналистов: Найоя Инуэ – Хуан Карлос Пайяно и Кирилл Релих – Эдуард Трояновский. Трансляция будет доступна на телеканале «Матч! Боец», на специальных сайтах, как сообщает пресс-служба «Матч ТВ».

13 октября зрители смогут наблюдать поединок двух других российских боксеров в эфире телеканалов «Матч ТВ» и «Матч! Боец».