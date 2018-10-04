Локомотив(Россия) проиграл второй матч в ЛЧ Шальке 04 (Германия) со счетом 0:1

В среду, 3 октября, состоялся матч второго тура группового этапа Лиги Чемпионов между футбольными клубами «Локомотив» (Россия) и «Шальке» (Германия). Игра прошла в Москве на поле стадиона «РЖД-Арена». Главный арбитр матча - Энтони Тейлором (Англия).

Хозяева поля являются действующими чемпионами российского элитного первенства, но от былых результатов не осталось и следа, ибо Локо не претендует на вход в тройку лидеров и пока еще не решил собственные кадровые проблемы. Наставник Юрий Семин ранее заявлял, что "железнодорожникам" крайне повезло с соперниками по групповому этапу Еврокубка, но в итоге слова разошлись с делом и «Локомотив» по всем статьям проиграл стартовый матч в Турции местному "Галатасараю".

Шальке 04 под руководством наставника Доменико Тедеско терпит крах в рамках немецкой Бундеслиги, поскольку до сих пор не имеет возможности выбраться из зоны вылета. Пять поражений в шести турах – таков итог для серебряного призера Бундеслиги прошлого сезона, но не стоит равнять матчи немецкого первенства с Лигой Чемпионов, ведь здесь совершенно иной накал и другая мотивация.

На первых минутах «Локомотив» старается наладить контроль над мячом, много борьбы в центре поля, гости активно прессингуют. К 10 мин. команды обмениваются контратаками, острее играют немцы, а на 14 мин. Мендель прострелил в штрафную и Гилерме с трудом переправил мяч на другой фланг, пока все без ударов по воротам, защитники и опорники не дают бить команде соперника.

Середина 1-ого тайма идет, а пока ударов по воротам нет совсем. На 27 мин. первая опасная атака москвичей Ан.Миранчук прострелил, защитник мяч отбил, Баринов оказался первым на подборе, пробил низом, но голкипер «Шальке» Ферман отбил.

К 35 мин. «паровозы» контролируют ход встречи, создают моменты, но эффективность нулевая. Идет к завершению 1-й тайм, «Локомотив» ближе к успеху, но пока не хватает реализации, подходы есть, проникновения есть, а результата нет. Первая половина игры закончилась безрезультатно — 0:0.

Весьма спокойно начался 2-ой тайм, не особо радует, что после перерыва атакующая игра перестала получаться у «железнодорожников», они потеряли контроль над мячом, а игроки «Шальке» усилили натиск особенно по правому флангу, действуют все смелее, и это настораживает. Жаль это говорить, но футболисты «Шальке» перехватили инициативу и проводят позиционные атаки на половине поля хозяев. Москвичи проигрывают центр поля и немцы легко выходят из обороны.

На 85 мин. опасный момент у ворот «Локомотива» Ют принял мяч на линии штрафной, развернулся и опасно пробил низом, мяч прошел рядом со штангой, а вот на 88 мин. Уэстон Маккенни забивает гол — 0:1 «Шальке» вырывается вперед: Коноплянка навесил, Маккенни выиграл верх у Идову и Игнатьева, пробил головой и Гилерме оказался не у дел.

Матч завершился неутешительным результатом, по итогом двух игр «Локомотив» не набрал очков и находится на последнем месте в группе ЛЧ.