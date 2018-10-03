ЦСКА нанес поражение обладателю Кубка ЛЧ «Реалу» Мадрид со счетом 1:0

02.10.2018 на стадионе Лужники (Москва,Россия) московские армейцы в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов 2018 – 2019 встретились с суперграндом мирового футбола, действующим обладателем Кубка ЛЧ – мадридским «Реалом». Обслуживал матч румынский арбитр Овидиу Хэтэгана. Игорь Акинфеев объявил об уходе из сборной России по футболу

Соперник российской команды очень сильный: здесь собраны лучшие футболисты планеты, которые из года в год демонстрируют фантастический футбол на европейской арене.

Уже на 3 мин. игры Влашич забивает гол -1:0 на счету ЦСКА: Влашич хорошо сыграл в прессинге на чужой половине , Крос ошибся с передачей, отдав мяч армейцу Влашичу, он убрал мяч под левую ногу и пробил точно в правый нижний угол.

В такой ситуации «Сливочные» стали применять прессинг у ворот ЦСКА, первый удар «Реала» сделал Крос, попал в корпус защитника, после чего мяч забрал Акинфеев. Постепенно мяч переходит под контроль игроков «Реала», они пытаются успокоить игру, усыпить бдительность хозяев поля. Армейцы на это ответили серией фолов: Набабкин, Фернандес, Бийол нарушают правила, в игре пошли остановки.

К 32 мин. 34% на 66% - такая статистика по владению мячом, хозяевам поля очень тяжело сдерживать натиск действующих чемпионов ЛЧ, жесткая борьба идет на каждом участке поля. На 40 мин. голевой момент у «Реала», Бензема сильно бил , но мяч попал в перекладину.

На своей половине поля окопались хозяева поля, какая там атака... хоть бы счет до перерыва удержать. И это удалось 1-й тайм завершился при счете 1:0 в пользу ЦСКА.

2-ой тайм продолжился атаками «сливочных», на 50 мин. Асенсио пробил с 30 метров на силу, Акинфеев успел сложиться и парировать этот австрел. К 71 мин 30% - 70% свежая статистика по владению мячом к этой мин., игроки «Реала» ведут настоящий штурм ворот армейцев, но они отошли всей командой в защиту, игра идет в одни ворота, но игроки ЦСКА показывают чудеса оборонительных действий.

На 90 мин. штанга спасает ворота армейцев после удара Диаса. Видимо сегодня удача на стороне москвичей. На 93 добавленной мин. красную карточку за разговоры с арбитром получает Акинфеев.

Игрокам ЦСКА удалось сохранить для себя преимущество в один мяч, это большой успех москвичей и плюс 3 очка в группе.