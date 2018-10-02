В Екатеринбурге состоится международная туристская выставка «Expotravel 2018»

Она состоится 5 и 6 октября на площадке Президентского Центра Бориса Ельцина (Бориса Ельцина, 3). В рамках выставки запланировано более 40 интересных деловых мероприятий:

∙ презентации участников

∙ семинары и мастер-классы

∙ круглый стол по развитию промышленного туризма в РФ

∙ международная конференция по развитию термального лечения и оздоровления

∙ международный форум по развитию женского предпринимательства в сфере туризма

∙ показ мод чешских дизайнеров и ряд других тематических мероприятий.

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Интересные встречи, биржа полезных контактов, розыгрыши призов от участников выставки, приятные сюрпризы и гарантированно хорошее настроение!

Вход свободный