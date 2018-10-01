На самбо всем посёлком

Воспитанник шекснинского клуба «Пионер» Саша Колпаков недавно удивил зрителей программы «Сам себе режиссёр». Маленький мальчик бесстрашно окунается в прорубь, потом обтирается снегом вместо полотенца и снова ныряет в ледяную воду. Таких смельчаков в Шексне немало, а всё благодаря тренерам Сергею Ситникову и Павлу Веселову, которые учат детей правильному закаливанию и приёмам самбо. «Аргументы недели» пообщались с одним из основателей клуба и узнали все подробности.

– Сергей, за что вы любите самбо?

– Самбо – это борьба. Ты борешься за свою правду, защищаешь родных и близких. Спорт помогает проявить лидерские качества, быстро принимать решение в экстренных ситуациях. Это пригодилось совсем недавно. В августе мы спасли двоих человек.

Были сборы в Великом Устюге, запланировали выездную тренировку. Приехали на пляж и вышли на окраину. Никого нет на горизонте: только пески да речка. После занятий хотели искупаться, но передумали: сильное течение. Два шага сделаешь и проваливаешься, дна нет. Решили не рисковать. Во время тренировки услышали крики о помощи. Тонуло три подростка. Нас, взрослых, тоже трое. Я, Андрей Голев, Николай Пожарищенский. Кинулись за ними. Одного унесло дальше течением, а двоих, к счастью, удалось спасти.

Дети – молодцы: не испугались, ринулись помогать, но я им сказал, чтобы стояли на берегу, принимали ребят. Это для них стало примером, как нужно вести себя в экстренных случаях: быстро сориентироваться и помочь.









– При населении 18 тысяч жителей в посёлке Шексна самбо занимаются около 200 человек. Это много. Как Вам удалось заинтересовать детей? Как вообще началась история продвижения единоборства в Шекснинском районе?

– Пять лет назад я приехал сюда из Вологды работать в колонии. Поначалу было тяжело: никого не знал, но потом освоился. Спустя некоторое время решил с другом организовать занятия по самбо. Я ещё со студенческих времен занимался тренерской работой: учил детей из детского дома приёмам самозащиты. Нашли старое помещение, на свои деньги сделали хороший ремонт. Помню, на первое занятие пришли 10 человек.

Через год появились первые результаты. Групп стало больше, мы расширились. К нам приходили директора школ, просили, чтобы мы заинтересовали детей борьбой. Их ученики много видов спорта перепробовали, но никак не могли найти занятие по душе.

И вот за три года у нас появились призеры российских и международных соревнований по самбо, а в клубе «Пионер» занимаются 130 человек!

Мы не только изучаем приемы самозащиты, но и ведём здоровый образ жизни. Стреляем в тире, общаемся с ветеранами. Тренировки начинаются в 5 утра. После физических нагрузок – обливание или купание. В выходные дни всегда мероприятие. Неважно: соревнования ли это или поход в церковь, субботник или викторина. Мы культурно и с пользой проводим время, а не лежим на диване.

– Вы говорили, что воспитанники клуба зимой окунаются в проруби. Родители не против?

– Родители, наоборот, такую инициативу поддерживают, некоторые тоже присоединяются. Но окунаются в проруби не все дети, а только те, кто уверенно себя чувствует, и кто начал закаляться по правилам. Начинать нужно летом: с купания в речке, обливания дома. Затем идут осенние купания, потом обтирания снегом. Зимой ждём, когда речка замерзнет и окрепнет лёд. И, наконец, переходим на последнюю ступень – к купанию в проруби. Конечно, есть те, кто решается закаляться осенью. В таком случае можем идти на уступки, если ребёнок действительно горит желанием и выполняет все требования.

Укаждого должен быть дневник закаливания. Без него не допускаем.

– А зачем он нужен?

Ребенок ежедневно ведёт дневник, чтобы отслеживать весь процесс. Заполняет 5 граф: дату, купание или обливание, температуру воздуха, температуру воды и ощущения.

Вместе мы закаляемся 3 раза в неделю, в остальное время ребенок делает это дома сам.

Главное, что от процедур есть результат: дети не болеют. Врачи это подтверждают. В школе ребята активнее себя ведут. В 5 утра они уже готовы к тренировке, в 7 часов возвращаются бодрые, заряженные, готовые выполнять любые задачи. Но, повторюсь, всё заключается в системе. Если сделать пару раз, то результата не будет.







