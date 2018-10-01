Черчесов назвал сменщиков Акинфеева, объявившего об уходе из сборной

Сборная России по футболу готовится к матчам Лиги Наций УЕФА со Швецией и Турцией, которые пройдут 11 октября в Калининграде и 14 октября в Сочи соответственно. Названы сменщики голкипера Игоря Акинфеева, объявившего об уходе из российской сборной. Игорь Акинфеев объявил об уходе из сборной России по футболу

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к матчам, в том числе вратарей.

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург), Антон Шунин ("Динамо" Москва). Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 8 октября в Новогорске.

На сайте РФС отмечается, что в списке футболистов на эти два матча могут быть изменения.

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба - "Рубин" Казань), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Константин Рауш ("Динамо" Москва), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако" Франция), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Ионов (ФК "Ростов"), Руслан Камболов ("Рубин" Казань), Алексей Миранчук ("Локомотив" Москва), Денис Черышев ("Валенсия" Испания).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз ("Рубин" Казань).