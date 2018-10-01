Йонас Энлунд стал игроком «Трактора»
1 октября 2018, 12:29 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Соглашение с финном рассчитано до конца сезона. В прошедшем сезоне Энлунд играл за «Сибирь», провел 55 матчей и набрал 26 (9+17) очков при показателе полезности +10.
Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев:
По вопросу подписания контракта с Энлундом вся основная работа была проведена заранее. Проверили и состояние игрока, и согласовали все юридические вопросы для подписания. Как в воду глядели... В матче с «Северсталью» был травмирован Рихард Гюнге. Надеемся теперь увидеть его к концу октября. Так что Йонаса Энлунда, получается, подписали вовремя. И этот хоккеист в ближайшее время должен выйти на лед. Пока такой расклад. Дальше? Дальше мы возлагаем определённые ожидания на подтверждение изменения статуса легионеров в КХЛ. Поживём-увидим.
Форвард «Трактора» Йонас Энлунд:
Рад, что получилось подписать контракт с таким клубом, как «Трактор». Здесь играют мои партнеры по предыдущим командам, с которыми многое удавалось на льду. Надеюсь помочь команде и показать в «Тракторе» свой лучший хоккей.
Справка:
Йонас Энлунд – финский нападающий, играющий в Континентальной хоккейной лиге с сезона 2010/2011. Форвард шесть сезонов защищал цвета новосибирской «Сибири». Также Энлунд играл за ярославский «Локомотив», питерский СКА, пекинский «Куньлунь Ред Стар» и московский ЦСКА. Постоянный член сборной Финляндии, участник Олимпийских игр в Пхенчхане.
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