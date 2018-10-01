Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев объявил об уходе из сборной России по футболу.

Обращение голкипера к болельщикам опубликовано на сайте ПФК ЦСКА. Акинфеев напомнил, что играл за российскую сборную 15 лет. На чемпионате мира-2018, состоявшемуся летом в России, Игорь был капитаном команды.

"У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению", - говорится в обращении футболиста.

Акинфеев признался, что для него "было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана". "Да, мы не завоевали на чемпионате мира медали, но все ребята старались, как могли. Главное, что среди нас не было равнодушных. И выход в четвертьфинал стал для этой команды пусть локальным, но все-таки успехом", - отметил он.

"С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление. И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб", - объявил Акинфеев.

По его мнению, "в России появилась очень хорошая и перспективная молодежь, некоторые ребята уже на этом первенстве мира проявили себя настоящими лидерами". "Мы должны верить в молодых футболистов и всячески их поддерживать", - призвал Акинфеев.

Игорь поблагодарил тренеров и партнеров, с которыми работал в сборной, и своих верных болельщиков.