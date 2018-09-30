«Спартак» опять терпит поражение, теперь от «Ростова» со счетом 0:1

В воскресенье, 30 сентября, на стадионе «Открытие Арена», в рамках 9 тура Российской Премьер-лиги, "Спартак" принял "Ростов". Главный арбитр этой встречи Николай Волошин из Смоленска. "Спартак" хорошо провёл стартовый отрезок сезона и после 8 выигранных матчей занимает 5 место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.

"Ростов", в свою очередь, также уверенно начал чемпионат и сейчас находится на 4 месте в таблице с 15 набранными очками. Команды в этом сезоне выиграли 4 матча, сыграли вничью 3 встречи, а также проиграли по 1-му разу. Таким образом коллективы прошли дистанцию первой половины 1-ого круга абсолютно равно.

Команды начали неторопливо, спокойно перекатывают мяч поперек поля, однако даже позиционной игрой такой футбол назвать нельзя, спартаковцы больше владеют мячом, но это все то же перекатывание мяча. Завелись болельщики спартаковцев, гонят свою команду, надеясь, что ей удастся забить быстрый гол в ворота соперника. Спартаковцы сами на себя не похожи, валится все из рук и ног, ничего не получается в атаке. На газоне лежит Фернандо, это Калачев съездил ему по ноге, посыпались желтые карточки, уже Зобнин на газоне, а это уже Ионов не удержался, и ударил по ноге спартаковца, масса стыков на поле, игра все время останавливается, темпа, движения у игроков нет. К 25 мин. игра идет в районе центрального круга, неприлично много фолов.

Пока не самую зрелищную встречу мы смотрели в 1-ом тайме, ни одного опасного момента у ворот обеих команд не наблюдалось, а вот технического брака и грубости во всех линиях предостаточно, После 1-го тайма счет на табло 0:0.

Во 2-ом тайме без замен в перерыве, на 50 мин. пожалуй первый острый момент, сильный удар Ионова и Максименко в прыжке с трудом отбил мяч от ворот, а на 52 мин. уже Абаев спасает ворота, Фернандо с 30 метров нанес выстрел в правую от себя «шестерку», Илья сумел отбить мяч на угловой. Тем не менее такое впечатление, что больше сумбура в этой встрече, слишком мало что получается у команд в нападении, и удары издали не достигают цели или голкиперы отводят угрозу.

В стыке с Зобниным получил повреждение Калачев, но карточку арбитр не показал и даже игру не остановил, минимум, странно. По-прежнему совсем немного опасных моментов - остроты, накала,эмоций не ощущается, что для этих команд не типично.

Тем не менее на 68 мин. гол забивает Зуев — 0:1: шикарная контратака «Ростова», мяч прилетел от Калачева в центр к Зуеву, который уходит от защитника Рассказова и пробивает по воротам. Мяч попадает в Максименко и отскакивает в правую штангу, а на добивании первым был Зуев и он спокойно отправляет мяч в сетку.

«Спартак» просто ужасен сегодня, как с такой игрой выступать в еврокубках?, а на стадионе собралось 33 228 зрителей, неудобно перед ними, они ведь могут и перестать ходить на такую игру. Пошел народ с центральной трибуны на выход. Печальная картина, второй матч кряду проигрывают «красно-белые»

9-й тур стал камнем преткновения для лидеров чемпионата «Зенита» и «Спартака».