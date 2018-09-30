«Анжи» добился сенсационной победы над лидером РПЛ «Зенитом» со счетом 2:1

В воскресенье, 30 сентября, в рамках 9-го тура чемпионата России по футболу 2018-2019 между собой сыграли один из аутсайдеров и лучшая команда лиги. Речь идёт о матче «Анжи» — «Зенит», который сыгран на «Анжи Арене» в Каспийске.

Главный арбитр этого поединка Алексей Матюнин (Москва). Зенит продолжает триумфально шествовать по российским стадионам и в минувшем туре создал эффектную викторию во встречи с Локомотивом (5:3). Анжи неуверенно провели стартовый отрезок Чемпионата, и после 8 сыгранных туров команда занимает 14 место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков.

В Каспийске солнечно и жарко, но махачкалинцы ведут жесткий прессинг, не давая зенитовцам выйти со своей половины поля.

К 11 мин. на Дзюбу с левого фланга пришла передача. Но пас оказался слишком сильным, На 15 мин. Дриусси хорошо выводил Смольникова, но передачу прервал защитник., на16 мин. опасный удар Ивановича по воротам, но точно в руки голкиперу Дюпину, на 18 и 23 мин. Дриусси сначала вторым темпом отправляет мяч мимо цели, а затем с прекрасной подачи Маркизио, но с тем же результатом.

Питерцы перешли к плотной осаде ворот «Анжи», проводят серию скоростных атак, но пока без результата, в нападении нет остроты, играют без задора, выдумки и эмоций. Сказывется отсутствие мотивации зенитовцев на игру, не так активен Дзюба, как обычно. Закончился 1-й тайм, а опасных моментов как нет, так и не было.

Во 2-ом тайме на 49 мин. забивает Маркизио — 0:1 повели зенитовцы: Дзюба выполнил скидку Дриусси, тот в касание выстрелил в ближний угол, но попал в штангу, после чего Маркизио сыграл успешно на добивании. Зенитовцы расслабились и отдали инициативу махачкалинцам. Идет серия грубых нарушений правил со стороны игроков «Анжи», 4 игрока их команды к 72 мин. получили желтые карточки.

На 73 мин. гол забивает Понсе, увлеклись атаками зенитовцы, поборолся Понсе с Кузяевым и после серии рикошетов мяч попал опять к Понсе и тот нанес выстрел в правый от себя угол, счет на табло стал- 1:1

На 85 мин. давление зенитовцев усилилось, команда большими силами пошла вперед, но здесь к огорчению болельщиков питерского клуба Смольников нарушил правила в своей штрафной и арбитр назначил пенальти в ворота «Зенита». 11-ти метровый удар исполнил Кулик, Лунев не смог спасти ворота и счет становится 2:1 в пользу махачкалинцев.

Первое сенсационное поражение в РПЛ терпит лидер чемпионата.