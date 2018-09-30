Гонку Гран-при России "Формулы-1" в Сочи выиграл Хэмилтон
30 сентября 2018, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]
Британский гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем "Гран-при России" в "Формуле-1". Гонка прошла на автодроме в Сочи. Хэмилтон одержал 70 победу в "Формуле-1". Хэмилтон третий раз в карьере победил на Гран-при России.
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Ранее гонщик становился победителем в 2014 и 2015 годах. Второе место занял финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.
Третьим пришел немецкий гонщик Себастьян Феттель из команды "Феррари". Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин финишировал восемнадцатым.
Президент России Владимир Путин в воскресенье, 30 сентября, присутствует на российском этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе машин "Формула-1" на "«Сочи Автодроме" в Олимпийском парке, - сообщила пресс-служба Кремля.
Россия получила право проведения этапа чемпионата мира 14 октября 2010 года. Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов гонок "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2025 год
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