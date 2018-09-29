Макгрегор отправил 10 тысяч евро на лечение больного ребенка

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сделал пожертвование ирландской семье Маккалоу, в которой пятилетнему мальчику Брайану был поставлен диагноз – сепсис. Вообще-то, делал спортсмен это анонимно.

Но мама ребенка была так потрясена единоразово переведенной крупной суммой, что решила выяснить имя доброго человека. Мальчику требовалось на лечение 15 000 евро, так что осталось совсем немного.

"Конор, мы вечно благодарны тебе, — написала Грэнни Маккалоу в своем личном Twitter. – Я никогда не забуду твоего поступка для моего мальчика. Ты настоящая легенда".

6 октября в Лас-Вегасе Макгрегор встретится в поединке за титул UFC с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.