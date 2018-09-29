Юлия Ефимова победила в 100-метровке брассом на этапе Кубка мира

Российская спортсменка Юлия Ефимова стала первой на дистанции в 100 метров брассом на этапе Кубка мира по плаванию, который в эти дни проходит в городе Эйндховен на юге Нидерландов.

Ефимова показала результат 1 минута 3,41 секунды. Второе место досталось ямайской пловчихе Алие Аткинсон (1 минута 3,74 секунды). Третьей стала американка Молли Ханнис (1 минута 05,65 секунды).

Также в эту субботу в Эйндховене российский пловец Владимир Морозов занял первое место в заплыве на дистанции 100 м вольным стилем - 50,26 секунды.