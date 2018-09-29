Юлия Ефимова победила в 100-метровке брассом на этапе Кубка мира
29 сентября 2018, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]
Российская спортсменка Юлия Ефимова стала первой на дистанции в 100 метров брассом на этапе Кубка мира по плаванию, который в эти дни проходит в городе Эйндховен на юге Нидерландов.
Ефимова показала результат 1 минута 3,41 секунды. Второе место досталось ямайской пловчихе Алие Аткинсон (1 минута 3,74 секунды). Третьей стала американка Молли Ханнис (1 минута 05,65 секунды).
Также в эту субботу в Эйндховене российский пловец Владимир Морозов занял первое место в заплыве на дистанции 100 м вольным стилем - 50,26 секунды.
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