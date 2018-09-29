Российские волейболистки Чемпионат мира начали с победы
29 сентября 2018, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]
Российская женская сборная победила команду Тринидада и Тобаго со счетом 3:0 в матче стартового тура первого группового раунда Чемпионата мира, который в эти дни проходит в Японии.
По итогам прошедшей игры, в составе россиянок самыми результативными стали волейболистки Наталья Гончарова, набравшая 12 очков, и Ксения Парубец - 9 очков.
В следующем туре сборная РФ сыграет с командой Таиланда. Также подопечным Вадима Панкова предстоит провести матчи с конкурентами из Азербайджана, США и Южной Кореи.
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