Российская фигуристка Алина Загитова стала абсолютной мировой рекордсменкой в одиночном катании. Ею установлены рекорды в произвольной программе и по сумме прокатов на турнире «Небельхорн Трофи» в Оберстдорфе. Алина Загитова установила мировой рекорд

Олимпийская чемпионка за произвольную программу получила 158, 5 балла. И по общей сумме балов за прокаты в предсезонном турнире Алина стала абсолютной мировой рекордсменкой в одиночном катании. Всего она набрала 238,43 балла.

Напомним, вчера Загитова установила мировой рекорд в короткой программе. Воспитанница Этери Тутберидзе "катала" короткую программу на турнире в Германии.