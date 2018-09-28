Алина Загитова стала абсолютной мировой рекордсменкой
28 сентября 2018, 20:16 [ «Аргументы Недели» ]
Российская фигуристка Алина Загитова стала абсолютной мировой рекордсменкой в одиночном катании. Ею установлены рекорды в произвольной программе и по сумме прокатов на турнире «Небельхорн Трофи» в Оберстдорфе.
Олимпийская чемпионка за произвольную программу получила 158, 5 балла. И по общей сумме балов за прокаты в предсезонном турнире Алина стала абсолютной мировой рекордсменкой в одиночном катании. Всего она набрала 238,43 балла.
Напомним, вчера Загитова установила мировой рекорд в короткой программе. Воспитанница Этери Тутберидзе "катала" короткую программу на турнире в Германии.
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