Матч ЦСКА – «Реал» будут снимать 23 камеры

2 октября в 21:50 на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР состоится прямая трансляция матча группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал». Канал готовит масштабную съемку. Первую домашнюю игру армейцев в Лиге чемпионов буду снимать 23 камеры, что превышает стандартные нормы УЕФА в 2 раза.

Игру ЦСКА – «Реал» прокомментирует Юрий Розанов, а с бровки поля будет работать Михаил Моссаковский. В 19:10 в рамках программы «Все на футбол» на «Матч ТВ» состоится обсуждение предстоящей игры ведущим Георгием Черданцевым, экс-полузащитником сборной Испании и «Ливерпуля» Альбертом Риерой и футбольным экспертом Игорем Корнеевым, как сообщает пресс-служба «Матч ТВ».

«Матч ТВ» обеспечит телезрителей трансляции картинкой самого высокого качества. Комплект оборудования, который будет использован при съемке матча, превышает стандартные рекомендации технического регламента УЕФА фактически в 2 раза. В трансляции будут задействованы 23 камеры, 9 из которых оснащены крупной оптикой. 4 камеры с технологией Super Slow-Motion используют уникальные режимы замедленной съемки.