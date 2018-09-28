В День пожилого человека на матче ХК «Трактор» пенсионеры подарят скидку!

1 октября в мире отмечается День пожилого человека. ХК «Трактор» в этот день принимает на домашнем льду ХК «Динамо» (Москва). Организаторы приготовили много сюрпризов и подарков для болельщиков.

В развлекательной программе матча перед болельщиками выступит группа супер-бабушек «Бабочки». Музыкальная программа матча будет насыщена ретро-музыкой. Также все желающие смогут отправить праздничную открытку с логотипом «Трактора» своим родным и друзьям. Конечно, для этого надо будет знать почтовый адрес. Каждый пенсионер при предъявлении пенсионного удостоверения получит небольшой подарок.

Самый главный сюрприз праздника – в необычной акции. Болельщики в возрасте смогут сделать подарки своим семьям. В честь дня добра и уважения - международного дня пожилых людей бабушки и дедушки могут пригласить своих детей и внуков и подарить им свою МАКСИМАЛЬНУЮ скидку в 50% на билет! При предъявлении удостоверения в кассе пенсионер получит, как обычно, скидку 50% на билет для себя и дополнительно в таком же размере - 50% - на билет для детей и внуков!

Еще более интересно предложение для владельцев пенсионных абонементов: дополнительную скидку они могут подарить 5 членам своей семьи. Скидка касается любого места в арене "Трактор". Стартует акция 28 сентября в 10.00 и продлиться вплоть до 19.00 1 октября, если, конечно, до этого времени билеты будут в наличии.